Jawan Review: सोशल मीडिया पर शाहरुख की 'जवान' ब्लॉकबस्टर, खतरे में 'गदर 2' का रिकॉर्ड

Jawan Review: शाहरुख खान की 'जवान' गुरुवार (7 सितंबर) को काफी धूमधाम से रिलीज हुई। फिल्म के शो सुबह 5 बजे से ही शुरू हो गए और सिनेमाघरों में दर्शक नाचते और फिल्म का आनंद लेते रहे। एटली द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने पहले ही वैश्विक स्तर पर 51.17 करोड़ रुपये और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 32.47 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, जो कि 'पठान' के पहले दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ चुकी है। कई मशहूर हस्तियों और दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपनी समीक्षाएं डालना शुरू कर दिया है और लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं जिसमें नयनतारा, विजय सेतुपति, संजय दत्त जैसे अन्य कलाकार भी हैं।

कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक्स पर फिल्म की अपनी समीक्षा साझा की। उन्होंने लिखा, “जवान एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है। मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद शाहरुख और एटली और गौरव वर्मा। भले ही मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं था, फिर भी इसने मुझे प्रभावित किया और मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड और अखिल भारतीय फिल्मों में से एक जो मैंने देखी है। एक संदेश के साथ मैसी।”

