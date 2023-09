Jawan Box Office Collection Day 1: 'जवान' ने बॉक्स ऑफिस पर लाई सुनामी, पहले दिन पठान के तोड़े रिकॉर्ड, कमाए इतने करोड़

Highlights शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेट फिल्म जवान 7 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज कर दी गई। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक पहले ही दिन फिल्म ने 75 करोड़ की शानदार कमाई की है।

Jawan Box Office Collection Day 1: शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेट फिल्म जवान 7 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज कर दी गई। जन्माष्टमी पर्व के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म का शाहरुख खान के फैंस ने शानदार जश्न मनाया। अब इसकी कमाई ने जश्न का एक और मौका दे दिया है।

शाहरुख की जवान ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक पहले ही दिन फिल्म ने 75 करोड़ की शानदार कमाई की और इसने पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पठान ने पहले दिन 57 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी पठान से 25 फीसदी जवान ने ज्यादा कमाई की।

फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस को करीब से देखने वाले मनोबाला विजयबालन ने जवान के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर ट्वीट किया है। मनोबाला ने लिखा है, 'जवान ने भारत में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग ली है।

BREAKING:



Jawan takes BIGGEST opening ever for a Bollywood movie in India.



The film's early estimates are above ₹70 cr nett for day 1 in the country and above ₹ 120 cr gross worldwide.



Making Shah Rukh Khan the only bollywood actor to hold the record for two ₹100 cr opening… pic.twitter.com/Kqc6luLQlr