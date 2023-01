आपकी मदद से हैशटैग 'बॉयकॉट बॉलीवुड' रुक सकता है, मुंबई में सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ से की अपील

Highlights योगी आदित्यनाथ दो दिन की मुंबई यात्रा पर हैं जहां फिल्म हस्तियों से मुलाकात की। बैठक का एजेंडा नोएडा फिल्म सिटी में शूटिंग और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करना था।

मुंबईः अभिनेता सुनील शेट्टी ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि हिंदी फिल्म उद्योग के खिलाफ नफरत को मिटाने में मदद करें और सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के बहिष्कार के चलन से मुक्ति दिलाएं। योगी आदित्यनाथ दो दिन की मुंबई यात्रा पर हैं। उन्होंने इस दौरान शेट्टी, सुभाष घई, जैकी श्राफ, राजकुमार संतोषी, मनमोहन शेट्टी और बोनी कपूर समेत फिल्म जगत के लोगों से मुलाकात की।

बैठक का एजेंडा नोएडा फिल्म सिटी में शूटिंग और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करना था। इसी दौरान शेट्टी ने फिल्म जगत की समस्या को सामने रखा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह अनुरोध भी किया कि बॉलीवुड पर लग रहे ‘‘धब्बे’’ को मिटाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप कराने में मदद करें।

सुनील शेट्टी ने यूपी सीएम से कहा कि आपकी मदद से हैशटैग 'बॉयकॉट बॉलीवुड' रुक सकता है। महत्वपूर्ण यह बताने के लिए कि हमने अच्छा काम किया है। एक सेब सड़ा हुआ हो सकता है। हममें से 99% लोग गलत कामों में लिप्त नहीं होते हैं। हमें इस धारणा को बदलना होगा। यूपी के सीएम से सुनील शेट्टी ने कहा, अगर आप नेतृत्व करते हैं और पीएम से भी बात करते हैं, तो इससे फर्क पड़ेगा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कनेक्टिविटी है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि हम राज्य में फिल्म सिटी के पास जेवर हवाई अड्डे का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज पर 50% तक की सब्सिडी और वेब फिल्मों की लागत पर 25% तक की छूट की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। स्टूडियो और लैब के लिए 25% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराने की तरफ काम करेंगे।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने कहा कि उन्होने सब्सिडी की बात की जो अच्छा है। इससे नए फिल्म निर्माताओं को सहायता होगी जिससे वे नई तरह की फिल्म बना सकें। उन्होंने सिंगल विंडो क्लीयरेंस, OTT फिल्म को सब्सिडी देने की बात की, जो एक बड़ी पहल है। हमने जो सुझाव दिए उन्होंने वे लिखे किए हैं।

आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद निर्माता बोनी कपूर ने कहा, मेरी एक फिल्म का डायलॉग है, "जब में एक बार कमिटमेंट करदी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता।" तो जब योगी जी ठान लेंगे कि प्रदेश में फिल्म सिटी बनेगी, तो बनवा देंगे। मैंने अपनी आखिरी 3 फिल्मों की शूटिंग यूपी में की।

