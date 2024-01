संसद में दिखाई जाएगी फिल्म 'द वैक्सीन वॉर', निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने जताई खुशी

नई दिल्ली: विवेक रंजन अग्निहोत्री हिंदी सिनेमा में एक ऐसे फिल्म निर्मता हैं जिनकी फिल्में लोगों के दिलों पर राज करती हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित उनकी फिल्म समाज का एक अलग एंगल दिखाती है। उनकी 2023 की फिल्म 'द वैक्सीन वॉर' भारतीय महिला वैज्ञानिकों की भावना और कोरोनोवायरस वैक्सीन के पीछे के दिमाग का सम्मान करती है जो एक फिल्म निर्माता के रूप में दर्शकों के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री पेश करने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। 'द वैक्सीन वॉर' में नाना पाटेकर, सप्तमी गौड़ा, राइमा सेन, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी मुख्य भूमिका में हैं।

उनकी दो सच्ची जीवन कहानियों, 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द वैक्सीन वॉर' ने दर्शकों की भावनाओं पर एक अविस्मरणीय प्रभाव डाला है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि फिल्म का तानाबाना जिस तरह बुना गया है, उस तरह से 'द वैक्सीन वॉर' ने हर किसी के दिमाग पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ा है और फिल्म निर्माता ने अपनी त्रुटिहीन कहानी और उल्लेखनीय निर्देशन के माध्यम से फिल्म के साथ कुछ साहसिक सच्चाइयों को उजागर किया है। फिल्म ने अपने नाटकीय प्रदर्शन और डिजिटल रिलीज पर शोर मचाया।

इस बीच, खबर है कि फिल्म भारतीय संसद के सदस्यों के लिए प्रदर्शित की जाएगी। विवेक अग्निहोत्री के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस खबर को दर्शकों के साथ साझा करते हुए फिल्म निर्माता ने लिखा, "वाह! आज सुबह यह बहुत अच्छी खबर है। मैं सभी वैज्ञानिकों के लिए बहुत खुश हूं।"

I am so happy for all the scientists. https://t.co/NmCvR4pIWQ