Lokmat Most Stylish Awards 2023: ईशा गुप्ता ने मारी बाजी, मोस्ट स्टाइलिश ग्लैमरस दिवा का खिताब जीता

Esha Gupta grabs the Title of Most Stylish Glamorous Diva at Lokmat Most Stylish Awards 2023: चकाचौंध और ग्लैमर से भरी एक चमकदार शाम में तेजस्वी ईशा गुप्ता ने प्रतिष्ठित लोकमत मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स 2023 में प्रतिष्ठित 'मोस्ट स्टाइलिश ग्लैमरस दिवा' पुरस्कार जीतकर एक अमिट छाप छोड़ी है।

लोअर परेल, मुंबई में रेजिस में यह भव्य कार्यक्रम हुआ। ईशा गुप्ता जो अपने बेदाग फैशन सेंस और मनमोहक ऑन-स्क्रीन उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं। लगातार ट्रेंडसेटिंग शैली से उद्योग और अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध किया है। फैशन और मनोरंजन की दुनिया में एक आइकन बना दिया है।

कहा जा रहा है कि देसी मैजिक के बाद वह सुपरहिट फ्रेंचाइजी हेरा फेरी की तीसरी फिल्म में भी नजर आ सकती हैं। ईशा को फिल्म 'जन्नत 2', 'रुस्तम', 'कमांडो 2' और 'बादशाहो' में देखा गया था। इसके अलावा ईशा गुप्ता टीवी सीरीज 'नकाब' का हिस्सा थीं। इसमें उनके साथ मल्लिका शेरावत भी नजर आईं। इस सीरीज में ईशा एक पुलिसवाले की भूमिका निभा रही थीं।

