Tiger-3: टाइगर-3 में इमरान हाशमी करेंगे आतिशबाजी, सामने होंगे सलमान, देखें वीडियो

Highlights टाइगर-3 से इमरान की आतिश वाली तस्वीर आई सामने सलमान ने कहा, ऐसी दुश्मनी में मजा ही कुछ और है टाइगर-3 हिंदी, तेलगु और तमिल में रिलीज होगी

Salman Khan: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने अपने वायदे अनुसार 16 अक्टूबर को अपनी आगामी फिल्म टाइगर-3 का ट्रेलर लॉन्च कर दिया। ट्रेलर लॉन्च होने के बाद से ही फैंस इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर टाइगर-3 ट्रेलर ट्रेंडिंग में है।

Aatish aka @emraanhashmi karega Aatishbaazi #Tiger3 mein. Aisi dushmani mein mazaa hi kuch aur hai…



Watch #Tiger3Trailer NOW -
#Tiger3 arriving in cinemas on 12th November.



Releasing in Hindi, Tamil & Telugu.