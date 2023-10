Emergency MOVIE: कंगना की फिल्म 'इमरजेंसी' देखने के लिए दर्शकों को करना होगा इंतजार, जानिए कब होगी फिल्म रिलीज

Highlights कंगना ने बताई वजह क्यों इस साल रिलीज नहीं होगी इमरजेंसी फिल्म इस साल कंगना की बैक टू बैक फिल्में आने वाली है 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी तेजस

Emergency MOVIE: राष्ट्रीय फिल्म पुरुस्कार विजेता व फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' इस साल रिलीज नहीं होगी। इस फिल्म को साल 2024 में रिलीज करने का फैसला लिया गया है। इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कंगना रनौत ने दी है। उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इमरेंजसी फिल्म को लेकर मैं जहां भी जाती हूं। मुझे गजब की प्रतिक्रिया मिलती है। मेरे लिए यह फिल्म बेहद ही खास है।

लोग मुझसे इस फिल्म की रिलीज डेट जानना चाहते हैं। लेकिन मैं सभी से कहना चाहती हूं कि फिल्म इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी। यहां बताते चले कि कंगना की फिल्म का टीचर आ चुका था और इस साल 24 नवंबर को यह फिल्म रिलीज होने के लिए घोषित की गई थी। इमरजेंसी फिल्म कंगना के निर्देशन में बनने वाली उनकी पहली फिल्म है। देश में लगे आपातकाल के दौरान लोगों ने जो पीड़ा सही उस पर कंगना की यह इमरजेंसी फिल्म है।

Dear friends,

I have an important announcement to make, Emergency movie is the culmination of my entire life’s learnings and earnings as an artist.

Emergency is not just a film for me it’s a test of my worth and character as an individual.

