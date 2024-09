Watch: दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी फैन को भेंट किए जूते, कहा- सीमाएं राजनेताओं द्वारा बनाई जाती हैं... वायरल हुआ वीडियो, देखें

Highlights दिलजीत दोसांझ इस समय अपने दिल-लुमिनाती दौरे के लिए यूरोप में हैं क पाकिस्तानी प्रशंसक को जूते की एक जोड़ी भेंट की कहा- सीमाएं राजनेताओं द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन मेरे लिए, सभी एक जैसे हैं

नई दिल्ली: मशहूर भारतीय सिंगर दिलजीत दोसांझ इस समय अपने दिल-लुमिनाती दौरे के लिए यूरोप में हैं। हाल ही में ब्रिटेन में अपने मैनचेस्टर कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ ने एक पाकिस्तानी प्रशंसक को जूते की एक जोड़ी भेंट की। इस दौरान दिलजीत दोसांझ ने जो कुछ भी कहा उसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है।

During his Manchester concert, @diljitdosanjh invited a Pakistani fan on stage, gifting her shoes and an autograph, saying, "Politicians draw borders, Punjabis don’t care, Punjabis love everyone." He emphasized that his music transcends India 🇮🇳 Pakistan 🇵🇰 divides, with love ❤… pic.twitter.com/Iu6etISXlS