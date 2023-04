Cinematograph Act 2023: फिल्मों में चोरी या पायरेसी को रोकने का प्रावधान, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 को मंजूरी दी, जानें असर

Highlights संसद के अगले सत्र में सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 को पेश किया जायेगा। वर्ष 2019 में इस संबंध में एक विधेयक पेश किया गया था। स्थायी समिति ने इस पर सुझाव दिये थे।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की, जिसमें फिल्मों में साहित्यिक/सामग्री की चोरी या पायरेसी को रोकने का प्रावधान किया गया हैं । केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी।

Today, the cabinet has approved that in the upcoming Parliamentary Session, Cinematograph Act 2023 will be brought...To ensure that the content doesn't suffer due to piracy, Cinematograph Act 2023 has been drafted: I&B Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/aFSgepH9UR

सूचना प्रसारण मंत्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि संसद के अगले सत्र में सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 को पेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में इस संबंध में एक विधेयक पेश किया गया था और उसे संसद की स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने इस पर सुझाव दिये थे।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बारे में सभी पक्षकारों के साथ चर्चा की गई और दुनिया में अच्छे चलन को शामिल किया गया। मंत्री ने कहा कि फिल्मों में साहित्यिक/सामग्री की चोरी या पायरेसी से नुकसान नहीं हो, इसलिये यह विधेयक तैयार किया गया है। इससे पूरे फिल्म जगत को लाभ होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की, जिसपर अगले आठ वर्षों में करीब छह हजार करोड़ रूपये का व्यय आयेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जितेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी। ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

Union Cabinet approves National Quantum Mission with a budget provision of Rs 6003 Crores. The time period of the Mission is from 2023-24 to 2030-31. This is one such decision that will take India to new heights: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/iIy90h7NEQ