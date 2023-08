Chandramukhi 2: कंगना रनौत की फिल्म चंद्रमुखी 2 का फर्स्ट लुक आउट, शाही अंदाज में दिखीं एक्ट्रेस

Highlights चंद्रमुखी की सीक्वल है चंद्रमुखी 2 कंगना रनौत का फिल्म में पहला लुक जारी फिल्म गणेश चतुर्थी को रिलीज होगी

Chandramukhi 2: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म चंद्रमुखी 2 का पहला लुक जारी हो गया है। फिल्म के चार पोस्टर को लाइका प्रोडक्शंस ने शनिवार को फैन्स के लिए आउट कर दिया है।

फिल्म के पहले लुक में कंगना रनौत का लुक हैरान करने वाला है। एक्ट्रेस शाही अंदाज में सभी का दिल जीत रही हैं। अपने तीखे तेवर के साथ शाही कपड़ों में कंगना बेहद खूबसूरत दिख रही हैं।

पोस्टर्स में कंगना ने साड़ी के साथ हैवी ज्वैलरी पहनी हुई है। वह एक महल के अंदर खड़ी हो गई और कैमरे से दूर देखने लगी। पोस्टर को कैप्शन के साथ साझा किया गया, “सुंदरता और मुद्रा जो सहजता से हमारा ध्यान चुरा लेती है! पेश है #चंद्रमुखी2 से चंद्रमुखी के रूप में #कंगना रनौत का आकर्षक, प्रभावशाली और भव्य पहला लुक। इस गणेश चतुर्थी को तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया जा रहा है!”

इससे पहले शुक्रवार को लाइका प्रोडक्शंस ने कंगना का एक वीडियो शेयर किया था। इंस्टाग्राम पर प्रशंसकों के लिए कंगना का एक वीडियो साझा किया और इसे कैप्शन दिया, “इंतजार खत्म हुआ! अपनी बोल्डनेस, खूबसूरती और चरित्र से वर्षों तक हमारे दिलों पर राज करने वाली रानी वापस आ गई हैं! देखते रहिए क्योंकि हम कल सुबह 11 बजे #चंद्रमुखी2 से @kanganaranaut का पहला लुक जारी करेंगे!''

वीडियो में फैशन, तनु वेड्स मनु, कृष 3, क्वीन, मणिकर्णिका, थलाइवी सहित उनकी फिल्मों के कंगना के किरदारों को दिखाया गया और चंद्रमुखी 2 से कंगना के लुक की एक झलक के साथ समापन किया गया।

कंगना ने वीडियो को अपनी इंस्टा स्टोरी पर फिर से साझा किया। इससे पहले फिल्म की टीम ने राघव लॉरेंस का फर्स्ट-लुक पोस्टर शेयर किया था।

