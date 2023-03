CBFC ने कई दृश्यों को फिल्म भीड़ से हटाया, अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Highlights बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अनुभव सिन्हा की नई फिल्म भीड़ से कुछ दृश्यों को हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। इस फिल्म में राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में हैं।

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अनुभव सिन्हा की नई फिल्म भीड़ से कुछ दृश्यों को हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। इस फिल्म में राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में हैं। फिलहाल, स्वरा ने फिल्म से हटाए गए दृश्यों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट कर लिखा, "तथ्यों जैसा चुभता कुछ भी नहीं...भारत में हमें एक नई पीड़ा है: तथ्यों से एलर्जी।"

Nothing stings like facts.. In India we have a new affliction : Allergy to facts. #bheed#censorshiphttps://t.co/LSN5K5A0BW