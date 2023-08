अभिनेता प्रकाश राज ने चंद्रयान-3 पर की गई अपनी विवादित पोस्ट का किया बचाव, बताया नील आर्मस्ट्रॉन्ग के समय का मजाक

Highlights उन्होंने पोस्ट किया कि नफरत को केवल नफरत दिखती है अभिनेता ने स्पष्ट किया कि वह एक पुराने चुटकुले का जिक्र कर रहे थे चंद्रयान-3 को लेकर की गई अपनी पोस्ट को लेकर आलोचना झेल रहे थे प्रकाश राज

नई दिल्ली: जानेमाने फिल्म अभिनेता प्रकाश राज ने भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर हो रही आलोचना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पोस्ट किया, "नफरत को केवल नफरत दिखती है," उन्होंने स्पष्ट किया कि वह एक पुराने चुटकुले का जिक्र कर रहे थे।

अभिनेता ने कहा कि उनका पिछला ट्वीट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और 1969 में चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग के युग के एक पुराने चुटकुले का जिक्र कर रहा था।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "नफरत केवल नफरत देखती है... मैं # के एक चुटकुले का जिक्र कर रहा था आर्मस्ट्रांग के समय का.., हमारे केरल चायवाले का जश्न मना रहा है.. ट्रोल्स ने कौन सा चायवाला देखा?? .. अगर आपको मजाक नहीं मिलता है तो मजाक आप पर है.. समझदारी दिखाओ।"

राज ने इससे पहले रविवार को एक कार्टून साझा किया था जिसमें एक आदमी चाय डालता हुआ दिख रहा था। उन्होंने कार्टून को कन्नड़ में कैप्शन देते हुए लिखा, "ताजा खबर: चंद्रयान #विक्रमलैंडर #जस्टास्किंग से पहला दृश्य अभी आया है।" एक्स पर पोस्ट, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, को कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा चंद्रयान -3 मिशन पर व्यंग्यात्मक और अपमानजनक स्वाइप के रूप में देखा।

Hate sees only Hate.. i was referring to a joke of #Armstrong times .. celebrating our kerala Chaiwala .. which Chaiwala did the TROLLS see ?? .. if you dont get a joke then the joke is on you .. GROW UP #justaskinghttps://t.co/NFHkqJy532