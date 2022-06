ऑस्कर समिति का प्रतिष्ठित सदस्य बनने के लिए काजोल और सूर्या को किया गया आमंत्रित, जानिए और कौन होगा शामिल

Highlights भारत से विभिन्न पृष्ठभूमियों की प्रसिद्ध हस्तियों को एकेडमी का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस लिस्ट में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और साउथ सुपरस्टार सूर्या का नाम भी शामिल है। एकेडमी के अनुसार, आमंत्रितों में से 15 विजेताओं सहित 71 व्यक्ति ऑस्कर के लिए नामित किए गए लोग हैं।

मुंबई: एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने वर्ष 2022 के लिए आमंत्रितों की अपनी सूची की घोषणा की है। एकेडमी सालाना ऑस्कर का आयोजन करती है। ऐसे में एकेडमी ने 2022 में अपने संगठन में शामिल होने के लिए 397 प्रतिष्ठित कलाकारों और अधिकारियों को आमंत्रित किया है। 397 कलाकारों में से सूची में 71 ऑस्कर नामांकित हैं, जिनमें 15 विजेता शामिल हैं।

आधिकारिक घोषणा में कहा गया है कि सदस्यता चयन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पर आधारित है, जिसमें प्रतिनिधित्व, समावेश और इक्विटी के लिए निरंतर प्रतिबद्धता है। भारत से विभिन्न पृष्ठभूमियों की प्रसिद्ध हस्तियों को एकेडमी का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस लिस्ट में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और साउथ सुपरस्टार सूर्या का नाम भी शामिल है।

It's time to announce our new members! Meet the Class of 2022. https://t.co/BIpkeYpGPV