बुद्ध पूर्णिमा पर रंगनाथ सिंह का ब्लॉग: 10 दिन की विपस्सना के बाद में अन्दर तक थिर गया था

By रंगनाथ सिंह | Published: May 16, 2022 10:06 AM

बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर रंगनाथ सिंह मई, 2018 में एसएन गोयनका विपस्सना केंद्र में अपने 10 दिन के प्रवास का अनुभव साझा कर रहे हैं।

गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से चार सदी पहले लुम्बिनी में हुआ था। गया में उन्हें बोधि मिली, काशी में उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया और कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया।