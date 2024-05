Lok Sabha Elections 2024: गुरुग्राम में लगे "काम नहीं तो वोट नहीं" लिखे पोस्टर, मतदान के बहिष्कार का फैसला, जानें मामला

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 3, 2024 11:23 AM

Next

गुरुग्राम से भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारा है। बसपा ने गुरुग्राम लोकसभा सीट से पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय खटाना को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने राज बब्बर पर दांव लगाया है।