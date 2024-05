Narendra Modi in Bardhaman: 'हिंदुओं को 2 घन्टे में भागीरथी में बहा देंगे', टीएमसी पर बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम ने कहा कि टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के पास विकास का विजन ही नहीं है। बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है पीएम ने कहा, 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए निकला हूं

Narendra Modi in Bardhaman: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की धरती पर थे। यहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने कल टीवी पर देखा कि यहां बंगाल में टीएमसी के एक विधायक ने सरेआम धमकी दी है। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घन्टे में भागीरथी में बहा देंगे। पीएम ने पूछा कि ये कौन सी भाषा है।

#WATCH | West Bengal: Addressing a public rally in Bardhaman-Durgapur PM Modi says, "I want to ask TMC, in Sandeshkhali our Dalit sisters were served huge injustice. The whole country was demanding action. The TMC saw shielding the culprit. Was the reason that the name of the… pic.twitter.com/b1T9YVsMWz — ANI (@ANI) May 3, 2024

पीएम ने कहा कि टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के पास विकास का विजन ही नहीं है। लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमली किसी राज्य का क्या हाल कर सकती हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यहां पास में ही त्रिपुरा लेफ्ट वालों ने तबाह कर रखा था। लेकिन पिछले 5 साल में बीजेपी ने पूरे त्रिपुरा की जिंदगी बदल दी। लेफ्ट वाले गए तो विकास का सूरज उगने लगा।

#WATCH | Bardhaman-Durgapur, West Bengal: On Congress MP Rahul Gandhi's candidature from Raebareli, PM Modi says, "I had already said in the Parliament that their (Congress) biggest leader will not dare to fight elections and she will run away. She ran away to Rajasthan and came… pic.twitter.com/xKNnGtpq6q — ANI (@ANI) May 3, 2024

बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। ये कैसे लोग हैं कि जय श्रीराम के उदघोष से भी इन्हें आपत्ति है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है, रामनवमी की शोभायात्रा से आपत्ति है। मैं टीएमसी सरकार से पूछना चाहता हूं कि यहां संदेशखाली में हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ। पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, लेकिन टीएमसी गुनहगार को बचाती रही। पीएम ने कहा कि क्या सिर्फ इसलिए, क्योंकि उस गुनाहगार का नाम शाहजहां शेख था।

#WATCH | West Bengal: Addressing a public rally in Bardhaman-Durgapur PM Modi says, "They (Opposition) cannot bring development. They only know how to divide the society for the sake of votes... A TMC MLA gave an open threat. He said that they would drown Hindus in Bhagirathi in… pic.twitter.com/AP9YNa1OD2 — ANI (@ANI) May 3, 2024

140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए निकला हूं

पीएम ने कहा कि मुझे देश ने और आप सबने इतना आशीर्वाद दिया है। शायद कोई इंसान अपने जीवन में ऐसी कल्पना तक नहीं कर सकता है कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन इतने आशीर्वाद बरसाएं और लगातार बरसाएं और सालों-साल ये आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या होता है। पीएम ने कहा कि मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं खुद के लिए जीना नहीं चाहता हूं। मैं तो आपकी सेवा का संकल्प लेकर, महान भारत माता के 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए निकला हूं।

Web Title: Narendra Modi in Bardhaman West Bengal Lok Sabha Election 2024 live updates