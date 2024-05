Narendra Modi On Rahul Gandhi : 'अरे शहजादे डरो मत भागो मत', बंगाल की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा

Highlights रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी पीएम मोदी ने राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर कसा तंज पीएम ने कहा, अरे शहजादे डरो मत भागो मत

Narendra Modi On Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधीउत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने इस संबंध में एक लिस्ट जारी की है। लिस्ट में राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया गया है। मालूम हो कि राहुल गांधी रायबरेली से पहले वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इस लोकसभा चुनाव में वह दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं।

#WATCH | Bardhaman-Durgapur, West Bengal: On Congress MP Rahul Gandhi's candidature from Raebareli, PM Modi says, "I had already said in the Parliament that their (Congress) biggest leader will not dare to fight elections and she will run away. She ran away to Rajasthan and came… pic.twitter.com/xKNnGtpq6q — ANI (@ANI) May 3, 2024

राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार निशाना साधा है।

Why Rae Bareli?



Soniaji's vow to the people of Rae Bareilly in a letter upon her induction as a Rajya Sabha member: "we will always stand by you".



With the Gandhi family's inclination to restrict family members in parliament and Priyanka ji's extensive nationwide campaigning,… pic.twitter.com/YOtREBZHJ5 — Pritesh Shah (@priteshshah_) May 3, 2024

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी पर पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले ही संसद में कहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगी और वह भाग जाएंगी। भाग कर राजस्थान गई और वहां से राज्यसभा पहुंच गई। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि शहजादा वायनाड में हारने वाले हैं, मैंने कहा था कि जैसे ही वायनाड में मतदान पूरा हो जाएगा, वह दूसरी सीट की तलाश में लग जाएंगे। अमेठी से इतना डर लगता है कि वह रायबरेली की ओर भाग रहे हैं, वे हर किसी से पूछते हैं, 'डरो मत', आज मैं भी उनसे पूछता हूं, 'डरो मत, भागो मत'

#WATCH | Amethi, UP: Former Rajasthan CM Ashok Gehlot says "Everyone is happy. Rahul Gandhi is contesting from Raebareli. Both (KL Sharma and Rahul Gandhi) are going to win with a huge margin...Who is she (Smriti Irani) to say anything, she is scared..." pic.twitter.com/6lKt8j8Ex8 — ANI (@ANI) May 3, 2024

आज नामांकन करेंगे राहुल गांधी

रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस सासंद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत अमेठी के फुरसतगंज हवाईअड्डे पर पहुंचे। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से पार्टी नेता केएल शर्मा के नामांकन दाखिल करेंगे।

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi and Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi at Fursatganj Airport, Amethi.



Congress MP Rahul Gandhi will file his nomination from Raebareli and party leader KL Sharma from Amethi. #LokSabhaElections2024pic.twitter.com/FVodBE8LwX — ANI (@ANI) May 3, 2024

राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हर कोई खुश है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों केएल शर्मा और राहुल गांधी भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी खुद डरी हुई हैं।

Web Title: Narendra Modi Rahul Gandhi raebareli lok sabha seat amethi wayanad lok sabha live updates