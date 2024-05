SRH vs RR IPL 2024: आईपीएल में दूसरी हार, पहले ओवर में दो विकेट, जायसवाल और पराग की सराहना, कप्तान संजू ने कहा-पारी को संभाला, डट कर खेले...

Highlights SRH vs RR IPL 2024: आईपीएल में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। SRH vs RR IPL 2024: बल्लेबाजी करना कठिन था और जब यह पुरानी हो गई तो यह आसान हो गया। SRH vs RR IPL 2024: अर्धशतक जड़ने के अलावा शतकीय साझेदारी भी की।

SRH vs RR IPL 2024: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने एक रन से हार के बाद टीम की तारीफ की। इस सीजन में राजस्थान की दूसरी हार है। टीम ने 10 मैच खेलकर 8 जीत और 2 हार के साथ 16 अंक लेकर पहले स्थान पर है। आरआर कप्तान ने कहा कि हमने इस सीज़न में कुछ बहुत करीबी मैच खेले हैं, उनमें से कुछ जीते हैं और एक हारे हैं। जिस तरह से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने संघर्ष किया। वह काबिलेतारीफ है। संजू ने कहा कि बेहतर बॉलिंग के लिए SRH गेंदबाज बेस्ट है और बधाई के पात्र हैं। आईपीएल में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है।

नई गेंद के खिलाफ बल्लेबाजी करना कठिन था और जब यह पुरानी हो गई तो यह आसान हो गया। दोनों युवाओं (जायसवाल और पराग) को श्रेय जाता है। पहले ओवर में जोस बटलर और कप्तान संजू सैमसन खाता खोले बिना आउट हो गए। मैं और जोस (बटलर) पावरप्ले में आउट हो गए।

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने इंडियन प्रीमियर लीग में करीबी मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक रन की शिकस्त के बावजूद अपने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रियान पराग की सराहना की, जिन्होंने अर्धशतक जड़ने के अलावा शतकीय साझेदारी भी की।

रॉयल्स को अंतिम गेंद पर जीत के लिए दो रन की दरकार थी लेकिन भुवनेश्वर कुमार (41 रन पर तीन विकेट) ने रोवमैन पावेल (15 गेंद में 27 रन) को पगबाधा कर दिया जिससे टीम 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट पर 200 रन ही बना सकी। रॉयल्स की दूसरी हार है।

पराग (77 रन, 49 गेंद, आठ चौके, चार छक्के) और जायसवाल (67 रन, 40 गेंद, सात चौके, दो छक्के) ने अर्धशतक जड़ने के अलावा तीसरे विकेट के लिए 134 रन भी जोड़े लेकिन रॉयल्स को जीत नहीं दिला सके। ये दोनों उस समय साथ आए जब टीम पहले ओवर में एक रन पर दो विकेट गंवाने के बाद संकट में थी।

सैमसन ने मैच के बाद पराग और जायसवाल की सराहना करते हुए कहा, ‘‘आपको दोनों युवाओं को श्रेय देना होगा। उन्होंने पारी को संभाला, हमें वहां तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी से खेले। आपको जोखिम उठाने पड़ते हैं और आउट भी हो जाते हैं। उन्होंने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की।’’

सैमसन ने डेथ ओवरों में प्रभावी गेंदबाजी का श्रेय सनराइजर्स के गेंदबाजों को दिया। उन्होंने कहा, ‘‘हमने कुछ करीबी मैच खेले हैं और उनमें से कुछ जीते हैं। यहां एक मैच हार गए और हमें सनराइजर्स के गेंदबाजों को श्रेय देना होगा। हम आखिरी ओवर तक 10 रन प्रति ओवर की दर से रन बना रहे थे। आईपीएल में गलती की गुंजाइश बहुत कम है और आपको सनराइजर्स को श्रेय देना होगा।’’