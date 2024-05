IPL 2024: अभिषेक शर्मा का कारनामा, 400 से ज्यादा रन बनाए, किसी भी एक पारी में 30 गेंद नहीं खेली, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

Highlights सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला खूब गरजा है अभिषेक शर्मा IPL 2024 में 400 से अधिक रन बना चुके हैं किसी भी एक पारी में 30 गेंदों का सामना किए बिना ऐसा किया

IPL 2024: इंडियन प्रीमीयर लीग के 17वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला खूब गरजा है। ट्रेविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करने वाले अभिषेक ने टीम को तूफानी आगाज दिलाई है। अभिषेक शर्मा IPL 2024 में 400 से अधिक रन बना चुके हैं। हालांकि कमाल की बात ये है कि उन्होंने किसी भी एक पारी में 30 गेंदों का सामना किए बिना ऐसा किया है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने सीजन के अपने पहले मैच में केकेआर के खिलाफ 19 गेंदों में 32 रन बनाए। इसके बाद मुंबई के खिलाफ 23 गेंदों में 63 रन की पारी खेली। गुजरात के खिलाफ तीसरे मैच में अभिषेक ने 20 गेंदों में 29 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 12 गेंदों में 37 और पंजाब किंग्स के खिलाफ 11 गेंदों में 16 रन बनाए। इसके बाद आरसीबी के खिलाफ 22 गेंदों में 34 रन की पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 12 गेंदों में 46 रन बनाए।

Abhishek Sharma is the first batter to score more than 400 runs in a franchise T20 league season without ever facing 30 balls in an innings