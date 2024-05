महाराष्ट्र ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन दिवस विशेष: अस्थिरोग के निदान और जागरूकता का प्रयास

By लोकमत समाचार सम्पादकीय | Published: May 1, 2024 11:42 AM

Next

महाराष्ट्र ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा पिछले 40 वर्षों में विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों, परिसंवादों, कार्यशालाओं, चर्चासत्रों व मार्गदर्शन शिविरों का आयोजन किया गया है. इन सबकी वजह से अस्थिरोग विशेषज्ञों की विशेषज्ञता में निश्चित रूप से विकास हुआ है.

प्रतीकात्मक तस्वीर