Sardar Vallabhbhai Patel death anniversary: राज्यपाल आर्लेकर से गले मिले सीएम नीतीश, कंधे पर हाथ रखकर फोटो, देखें वायरल वीडियो

Sardar Vallabhbhai Patel death anniversary: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित राजकीय समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर को गले लगाया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिचवाई।

इस दौरान राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर भी काफी खुश दिखे। दोनो पोज देकर फोटो खिचवाते नजर आये। इस दौरान वहां मौजूद मंत्री भी अवाक रह गए। दरअसल, बिहार के राजनीति में पिछले कि दिनों से यह मुद्दा काफी गर्म था कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में सब कुछ सामान्य नहीं है। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अटकलें पर भी विराम लगा दिया है।

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar meets Governor Rajendra Vishwanath Arlekar in Patna.



They also paid tribute to Sardar Vallabhbhai Patel on his death anniversary. pic.twitter.com/azQuLaUmkp