पूर्व सीएम मांझी को बताया भेदिया, मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा-इधर की बात भाजपा को बता रहे थे, महागठबंधन सहयोगियों की ‘जासूसी’ कर रहे थे, देखें वीडियो

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर भाजपा का भेदिया होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा क‍ि अच्‍छा हुआ वह अलग हो गए। वे हमारे साथ रहते हुए भी भाजपा के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। अगर 23 जून को आायोजित विपक्षी एकता की बैठक मे उन्हें साथ रखता तो वे भेदिया की तरह सारी रणनीति भाजपा नेताओं से शेयर कर देते।

वह भाजपा वालों के साथ म‍िलने जा रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने ही उनसे कहा था कि अगर आपको हमारे साथ आगे रहना है तो अपनी पार्टी हम का जदयू में विलय कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भाजपा वाले तो आपको बुला ही रहे हैं। उसके बाद मांझी ने अपने बेटे को इस्तीफा दिलवाकर महागठबंधन से अलग हो गए।

