Major League Soccer: 106 दिन के बाद शानदार कमबैक!, लियोनल मेस्सी ने दागे 2 गोल, इंटर मियामी ने फिलाडेल्फिया यूनियन को 3-1 से हराया

Highlights Major League Soccer: एल. मेस्सी ने 26वें और 30वें मिनट में गोल दागे। Major League Soccer: फिलाडेल्फिया यूनियन को 3-1 से हराया। Major League Soccer: एकमात्र गोल मिखाइल उहरे ने दूसरे मिनट में किया।

Major League Soccer: लंबे समय बाद वापसी (लगभग 106 दिन के बाद) कर रहे स्टार खिलाड़ी लियोनल मेस्सी के दो गोल की मदद से इंटर मियामी ने मेजर लीग सॉकर में शनिवार को यहां फिलाडेल्फिया यूनियन को 3-1 से हराया। अर्जेन्टीना के स्टार खिलाड़ी मेस्सी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और 14 जुलाई को कोपा अमेरिका फाइनल में कोलंबिया के खिलाफ 1-0 की जीत के दौरान दाएं टखने में लगी चोट के कारण एक जून के बाद पहली बार इंटर मियामी की ओर से खेल रहे थे।

Can someone explain to me how 37 year old Lionel Messi on his first game after two months out with injury is moving better than current Mbappe 😭😭💀



pic.twitter.com/XMPVellksR — MugFPL (@PandaNoComply) September 15, 2024

FACT: Lionel Messi coming back to football got more hype than Ballon d'Or nomination.🐐✨ pic.twitter.com/9JphBYgIBe — Troll Football (parody) (@Troll_Futballl) September 14, 2024

Imagine being out injured for almost 3 months and returning with 2 goals + 1 assist on your first game.



LIONEL MESSI IS BACK! 🩷 pic.twitter.com/E0U1C2OyfN — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) September 15, 2024

मेस्सी ने 26वें और 30वें मिनट में गोल दागे और दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में लुई सुआरेज (90 प्लस आठ मिनट) के गोल में मदद भी की। फिलाडेल्फिया यूनियन की ओर से एकमात्र गोल मिखाइल उहरे ने दूसरे मिनट में किया।

🚨 Lionel Messi this season:



🏟️ 16 Matches

⚽️ 16 Goals

🅰️ 12 Assists



Leo’s just 4 wins away from giving Inter Miami their second ever trophy 🤯 pic.twitter.com/VvpVNXmNwU — Exclusive Messi (@ExclusiveMessi) September 15, 2024

Career Goals :

9⃣0⃣1⃣⚽️ 🇵🇹 Cristiano Ronaldo

8⃣4⃣0⃣⚽️ 🇦🇷 Lionel Messi 🆕 pic.twitter.com/ojh0o2Ae8K — Twitugal (@Twitugal) September 15, 2024

एमबाप्पे और विनिसियस के गोल से मैड्रिड ने सोसीदाद को हराया

काइलियान एमबाप्पे और विनिसियस जूनियर ने पेनल्टी को गोल में बदला जिससे रीयाल मैड्रिड ने ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट में रीयाल सोसीदाद को 2-0 से हराया। सर्जियो गोमेज के हैंडबॉल करने के बाद मैड्रिड को पेनल्टी मिली जिसे विनिसियस ने 58वें मिनट में गोल में बदलकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई।

मैड्रिड को सोसीदाद के डिफेंडर जॉन अरामबुरु के फाउल पर 75वें मिनट में एक और पेनल्टी मिली जिसे एमबाप्पे ने गोल में बदलकर टीम की 2-0 से जीत सुनिश्चित की। दिन के अन्य मुकाबालों में सेविला ने गेटाफे को 1-0 से हराया जबकि इस्पानयोल ने अलावेस को 3-2 से शिकस्त दी। विलारीयाल ने मालोर्का को 2-1 से हराया।

