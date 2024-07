Spain vs England EURO 2024 Final Highlights: रिकॉर्ड चौथी बार यूरो चैंपियन स्पेन, इंग्लैंड को 2-1 से हराया, 58 साल से खिताबी सूखा जारी..., देखें वीडियो

Highlights Spain vs England EURO 2024 Final Highlights: स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथा यूरो खिताब जीता। Spain vs England EURO 2024 Final Highlights: स्पेन के लिए मिकेल ओयारज़ाबल और निको विलियम्स ने गोल किए। Spain vs England EURO 2024 Final Highlights: कोल पामर का प्रयास व्यर्थ गया।

Spain vs England EURO 2024 Final Highlights: स्पेन की टीम कमाल कर दिया। स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरो जीत लिया है। प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड 1966 विश्व कप खिताब के बाद इस खेल में पहली बड़ी ट्रॉफी जीतने का सपना रह गया। स्पेन और जर्मनी ने तीन-तीन यूरो खिताब जीते थे। स्पेन ने पिछले साल जून में यूईएफए नेशंस लीग का खिताब जीता था। स्पेन के लिए मिकेल ओयारज़ाबल और निको विलियम्स ने गोल किए, जबकि कोल पामर का प्रयास व्यर्थ गया और स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथा यूरो खिताब जीता।

इससे पहले बर्लिन में स्पेन और इंग्लैंड के बीच यूरो 2024 फाइनल के पहले हाफ में करीबी मुकाबले के बाद स्कोर 0-0 था। स्थानापन्न मिकेल ओयारज़ाबल ने समय से चार मिनट पहले गोल करके स्पेन को रविवार को इंग्लैंड पर 2-1 यूरो 2024 की अंतिम जीत और रिकॉर्ड चौथा यूरोपीय ताज दिलाया। गैरेथ साउथगेट की टीम लगातार दूसरे फाइनल में हार गई।

ओयारज़ाबल ने मार्क कुकुरेला के साथ मिलकर विजयी गोल के लिए तेजी से जवाबी हमला किया, जिससे स्पेन को चैंपियन का ताज पहनाया। टूर्नामेंट में खेले गए सभी सात गेम जीते। बेहद सतर्क पहले हाफ के बाद, जहां स्पेन के पास अधिक कब्ज़ा था और उसके विरोधियों को लक्ष्य पर एकमात्र शॉट मिला।

