Russian military plane crash: आग की लपटों में तब्दील होने के बाद रूसी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, विमान में सवार 15 कर्मियों की मौत, देखें वीडियो

Russian military plane crash: रूस में बड़ा हादसा हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि एक सैन्य परिवहन विमान उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसमें 15 लोग सवार थे। रूसी मीडिया पर एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि एक सैन्य मालवाहक विमान में आग लग गई और वह मॉस्को के उत्तर-पूर्व में इवानोवो क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

घटना मंगलवार को हुई, जब IL-76 विमान को उसके एक इंजन में आग लगने के साथ जमीन की ओर उतरते हुए देखा गया। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अन्य फुटेज में दुर्घटनास्थल से काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरों के मुताबिक, दुर्घटना में विमान में सवार कम से कम 15 कर्मियों की मौत हो गई।

