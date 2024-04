'शादी भी है, लेकिन वोटिंग अर्जेंट है': जब अमरावती के एक बूथ में दूल्हा बनकर वोटिंग करने पहुंचा मतदाता, देखें वीडियो

Highlights महाराष्ट्र की आठ संसदीय सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में मतदान हो रहा है अमरावती का दूल्हा आकाश, क्षेत्र के लोगों में अपने मतदान के अधिकार के प्रति जिम्मेदारी की भावना का प्रतीक है आकाश ने कहा, शादी समारोह महत्वपूर्ण है, लेकिन मतदान भी महत्वपूर्ण है

Lok Sabha Elections 2024: भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) लोकसभा के बाद के चरणों में मतदान संख्या बढ़ाने के लिए कुछ गंभीर कदम उठा रहा है। मतदान के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाते हुए, महाराष्ट्र में एक दूल्हे ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए शेरवानी में मतदान केंद्र का रुख किया। दूल्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां उसे मतदान के महत्व पर बोलते हुए सुना जा सकता है।

महाराष्ट्र की आठ संसदीय सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में मतदान हो रहा है और अमरावती का दूल्हा आकाश, क्षेत्र के लोगों में अपने मतदान के अधिकार के प्रति जिम्मेदारी की भावना का प्रतीक है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए आकाश ने कहा, "शादी समारोह महत्वपूर्ण है, लेकिन मतदान भी महत्वपूर्ण है। शादी आज दोपहर 2 बजे है।"

#WATCH | A groom arrives at his designated polling station in the Vadarpura area of Amravati to cast his vote in the Lok Sabha elections in Maharashtra



8 parliamentary constituencies are voting in the second phase of Lok Sabha polls in the state pic.twitter.com/DSoSznF1Uj