Japan Plane Fire: टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे के रनवे पर एक विमान में लगी आग, वीडियो हुआ वायरल

टोक्यो:जापान एयरलाइंस का एक विमान मंगलवार शाम को आग की लपटों के बीच टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे पर उतरा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विमान में कथित तौर पर 300 लोग सवार थे। रॉयटर्स के मुताबिक, एयरलाइन ने कहा कि सभी 379 यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दृश्य में विमान की खिड़कियों और उसके नीचे से आग की लपटें निकल रही थीं और रनवे में भी आग लगी हुई थी।

यह घटना जहाज पर यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा करती है, जिससे आपातकालीन टीमों को आग पर काबू पाने और इसमें शामिल लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, जापान एयरलाइंस की उड़ान जेएल516, एयरबस ए350 टोक्यो-हनेडा हवाई अड्डे के रनवे पर एक तटरक्षक विमान से टकरा गई। आग लगने के कारण के बारे में सटीक विवरण अनिश्चित हैं।

