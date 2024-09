UNGA: पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, संयुक्त राष्ट्र में शहबाज शरीफ ने उठाया मुद्दा; आज एस जयशंकर देंगे जवाब

UNGA: संयुक्त राष्ट्र महासभा में उपस्थित हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया है। अपनी हरकतों से बाज न आने वाला पाकिस्तान, एक बार फिर कश्मीर का राग आलापने लगा है। बीते शुक्रवार को शहबाज शरीफ ने कहा कि स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को वापस लेना चाहिए।

रिपोर्ट्स के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की आम बहस को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने यह भी सुझाव दिया कि भारत को जम्मू-कश्मीर मुद्दे के “शांतिपूर्ण” समाधान के लिए बातचीत करनी चाहिए। अपने 20 मिनट से अधिक के भाषण में, शहबाज शरीफ ने उम्मीद के मुताबिक जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया, अनुच्छेद 370 और हिजबुल आतंकवादी बुरहान वानी का संदर्भ दिया।

India’s policy of brutal coersion and oppression, in occupied Kashmir has ensured, that Burhan Wani’s legacy, continues to inspire, the struggle and sacrifices, of millions of Kashmiris.

Inspired by the legitimacy, of their epic struggle, they remain defiant. #UNGA79pic.twitter.com/SjfFBVR1ev