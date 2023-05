तुर्की समिट में रूसी प्रतिनिधि को यूक्रेन के सांसद ने पीटा, जमकर चलाए घूंसे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

अंकारा: रूस और यूक्रेन की बीच जंग के बीच दोनों देशों के बीच कड़वाहट किसी हद तक बढ़ गईहै, इसका एक नजारा तुर्की की राजधानी अंकारा में तुर्की समिट के दौरान नजर आया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यूक्रेन के एक सांसद ओलेजैंडर मारिकोवोस्की एक रूसी प्रतिनिधि पर जमकर घंसू बरसाते नजर आ रहे हैं। दरअसल, रूसी प्रतिनिधि ने सांसद के हाथ से यूक्रेन का झंडा छीन लिया था। इसके बाद यूक्रेनी सांसद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने रूसी सांसद को दौड़कर पकड़ते हुए सभी के सामने पीटना शुरू कर दिया।

यह घटना कथित तौर पर गुरुवार को ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन (PABSEC) की संसदीय सभा की 61वीं महासभा के दौरान हुई, जहां काला सागर क्षेत्र के देश आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक मुद्दों पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए जमा हुए थे। ट्विटर पर कीव पोस्ट के विशेष संवाददाता और एक राजनीतिक सलाहकार जेसन जे स्मार्ट द्वारा पोस्ट की गई है। इस क्लिप को शुक्रवार सुबह तक 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है।

🥊 In Ankara 🇹🇷, during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia 🇷🇺 tore the flag of Ukraine 🇺🇦 from the hands of a 🇺🇦 Member of Parliament.



The 🇺🇦 MP then punched the Russian in the face. pic.twitter.com/zUM8oK4IyN