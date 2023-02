Turkey-Syria earthquake: अबतक 21 हजार लोगों ने गंवाई जान, भूख-पानी से तड़प रहे लोग, तेज किया गया बचाव अभियान

Highlights सीरिया और तुर्की में घायलों की कुल संख्या 75592 हो गई है। वहीं पड़ोसी देश सीरिया में घायल लोगों की कुल संख्या 5,245 तक पहुंच गई है।

अंकारा: तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 21,000 पहुंच गई। सीरिया और तुर्की में घायलों की कुल संख्या 75592 हो गई है। सीएनएन ने तुर्की के आंतरिक मंत्री सुलेमान सोयलू का हवाला देते हुए बताया है कि तुर्की में मरने वालों की संख्या कम से कम 17,406 हो गई है। वहीं 70,347 लोग घायल हुए हैं।

वहीं पड़ोसी देश सीरिया में घायल लोगों की कुल संख्या 5,245 तक पहुंच गई है। सरकार द्वारा नियंत्रित 2,295 और विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में 2,950 लोग घायह हुए हैं। अनादोलु एजेंसी ने बताया कि तुर्की के भूकंप प्रभावित प्रांतों में बचाव और सहायता के प्रयासों को तेज करने के लिए तीन महीने की आपात स्थिति गुरुवार को सांसदों की मंजूरी के बाद लागू कर दी गई।

