रूस-यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश, स्विट्जरलैंड में जुटे 90 देशों के प्रतिनिधि, चीन ने किया इनकार, जाने कौन-कौन ले रहा है हिस्सा

Highlights जंग को रोकने और शांति योजना पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन स्विट्जरलैंड में 15-16 जून को होने वाले वैश्विक शिखर सम्मेलन में युद्ध रोकने के उपायों पर चर्चा होगी समें भारत तो शामिल होगा लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद नहीं रहेंगे

नई दिल्ली: रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के तीन साल बाद इस जंग को रोकने और शांति योजना पर चर्चा करने के लिए कई प्रमुख देशों के प्रमुख दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड में हैं। 15-16 जून को होने वाले वैश्विक शिखर सम्मेलन में युद्ध रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। हालांकि शिखर सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधि नहीं जाएगा क्योंकि उसे आमंत्रित नहीं किया गया है। रूस ने कहा था कि उसकी इसमें भाग लेने की कोई योजना नहीं थी। यह हाई-प्रोफाइल वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब रूस ने युद्ध के मैदान में बढ़त हासिल कर ली है और यूक्रेन गोला-बारूद और सैनिकों की कमी से जूझ रहा है।

स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यूक्रेन की 10-सूत्रीय शांति योजना के लिए राजनयिक समर्थन बढ़ाना है। शांति शिखर सम्मेलन के लिए मेहमान शानदार बर्गेनस्टॉक होटल में एकत्रित होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की नवंबर 2022 में रूस के साथ कीव के युद्ध के समाधान के लिए एक शांति योजना लेकर आए थे। 10 सूत्री पहल में रूसी सैनिकों की पूर्ण वापसी और रूस द्वारा किए गए युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाना शामिल है।

I arrived in Switzerland for the Global Peace Summit. There will be two days of active work with countries from all parts of the world, with different nations that are nonetheless united by a common goal of bringing a just and lasting peace in Ukraine closer.



The Peace Summit… pic.twitter.com/DhS54e1Xk0