RR vs MI, IPL 2025: टी20 में किसी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन?, टॉप-5 में 4 भारतीय खिलाड़ी, देखें लिस्ट

Highlights RR vs MI Live Score, IPL 2025: रयान रिकेल्टन 7 चौके और 3 छक्के की मदद से 38 गेंद में 61 रन बनाए। RR vs MI Live Score, IPL 2025: जयपुर में रोहित शर्मा 31 गेंद में 9 चौके की मदद से 50 रन पूरे किए हैं। RR vs MI Live Score, IPL 2025: रोहित शर्मा ने 36 गेंद में 53 रन बनाकर आउट हुए।

RR vs MI Live Score, IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग में रोहित शर्मा का जलवा कायम है। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। टी20 में किसी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए है। टॉप-5 खिलाड़ियों की सूची में 4 भारतीय खिलाड़ी है। जयपुर में रोहित शर्मा 31 गेंद में 9 चौके की मदद से 50 रन पूरे किए हैं। 36 गेंद में 53 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा ने पहले विकेट लिए 116 रन की साझेदारी की। रयान रिकेल्टन 7 चौके और 3 छक्के की मदद से 38 गेंद में 61 रन बनाए।

RR vs MI Live Score, IPL 2025: MI बनाम RR के लिए 100 से ज़्यादा रन की ओपनिंग साझेदारी-

163* - सचिन तेंदुलकर और ड्वेन स्मिथ, 2012

120 - माइकल हसी और लेंडल सिमंस, 2014

116 - रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा, 2025*।

RR vs MI Live Score, IPL 2025: टी20 में किसी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन

8871 - विराट कोहली (RCB)

6008* - रोहित शर्मा (MI)

5934 - जेम्स विंस (हैम्पशायर)

5528 - सुरेश रैना (CSK)

5269 - एमएस धोनी (CSK)।

RR vs MI Live Score, IPL 2025: रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में-

पहले 5 मैच: 0, 8, 13, 17, 18

आखिरी 5 मैच: 26, 76*, 70, 12, 50*

राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा अंगुली में फ्रैक्चर के कारण बृहस्पतिवार को इंडियन प्रीमियर लीग के बाकी बचे मुकाबलों से बाहर हो गए। रॉयल्स ने एक बयान में कहा कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने चोट के बावजूद गेंदबाजी जारी रखी और फ्रेंचाइजी सक्रिय रूप से उनके विकल्प की तलाश करेगी।

राजस्थान रॉयल्स ने बयान में कहा, ‘‘संदीप शर्मा अंगुली में फ्रैक्चर के कारण बाकी बचे सत्र से बाहर हो गए हैं।’’ बयान के अनुसार, ‘‘उन्होंने पिछले मैच में इस चोट के साथ गेंदबाजी जारी रखने के लिए बहुत बहादुरी दिखाई और फ्रेंचाइजी में हर कोई उनके पूरी तरह से और जल्दी ठीक होने की कामना करता है।’’

फ्रेंचाइजी ने कहा, ‘‘टीम प्रबंधन उनके विकल्प को अंतिम रूप देने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है जिसके बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी।’’ संदीप रॉयल्स के लिए अब तक सभी 10 मैच खेले हैं और 21 रन पर दो विकेट के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सहित नौ विकेट चटकाए।