Pahalgam Terror Attack Updates: अब तक 911 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर भागे, देश छोड़ने की समयसीमा अगली सूचना तक बढ़ाई गई

Highlights अब तक 911 पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ चुके हैं बुधवार को अटारी-वाघा सीमा के ज़रिए कुल 125 पाकिस्तानी नागरिक भारत से चले गए

Pahalgam Terror Attack Updates: भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के घर लौटने की समयसीमा बढ़ा दी है। मूल रूप से 30 अप्रैल के लिए निर्धारित नई अनिश्चितकालीन समयसीमा फंसे हुए पाकिस्तानी नागरिकों के अनुरोधों के बाद मानवीय भाव से आई है। दर्जनों लोग सीमा पर फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी अपनी सरकार उनके प्रत्यावर्तन में बाधाएँ पैदा कर रही है। दरअसल, इस्लामाबाद ने वाघा-अटारी सीमा पर उनके प्रवेश की प्रक्रिया में देरी की है। जबकि भारत ने पाकिस्तानियों की वापसी के लिए सीमा को खुला रखा है, सीमा पार से अन्य सभी आवागमन निलंबित हैं।

गृह मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 24 अप्रैल 2025 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में, जिसमें एकीकृत चेक पोस्ट अटारी के माध्यम से सभी प्रकार के आने-जाने वाले यात्रियों और माल की आवाजाही को तत्काल प्रभाव से बंद करने और वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार करने वालों को 01 मई 2025 से पहले मार्ग से लौटने की अनुमति देने का आदेश दिया गया था।"

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, "उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए आदेश की समीक्षा की गई है और उक्त कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए अब यह आदेश दिया जाता है कि पाकिस्तानी नागरिकों को उचित मंजूरी के साथ अगले आदेश तक अटारी स्थित एकीकृत चेक पोस्ट से पाकिस्तान जाने के लिए भारत से बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है। इसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया जा रहा है।"

