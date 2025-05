Girija Vyas Passed Away: नहीं रहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास, कांग्रेस को राजस्थान में बड़ा झटका

Highlights Girija Vyas Passed Away: व्यास का जन्म राजस्थान में नाथद्वारा में हुआ था। Girija Vyas Passed Away: पिता फ्रीडम फाइटर थे। मां शिक्षिका थीं। Girija Vyas Passed Away: गुजरात में अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था।

उदयपुरः पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। व्यास का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था और 1 मई 2025 को निधन हो गया। वह मार्च में उदयपुर स्थित अपने घर में आरती करते समय जल गई थीं। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुजरात में अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। 90 प्रतिशत झुलसने के बाद हालात खराब होती जा रही थी। व्यास का जन्म राजस्थान में नाथद्वारा में हुआ था। पिता फ्रीडम फाइटर थे। मां शिक्षिका थीं। उदयपुर विवि से पढ़ाई की और दिल्ली विवि से पीएचडी धारक रहीं। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही थीं।

Ex-Union minister Girija Vyas, who suffered burn injuries in March while performing aarti at her home in Udaipur, has died: Family sources pic.twitter.com/uMB2qVZyhD — Press Trust of India (@PTI_News) May 1, 2025

व्यास हाल ही में उदयपुर में अपने घर पर आरती करते समय आग में गंभीर रूप से जल गईं थीं। कांग्रेस पार्टी की अनुभवी नेता गिरिजा व्यास ने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों में प्रमुख भूमिकाएँ निभाई हैं। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता की है।

अपने पूरे राजनीतिक जीवन के दौरान, व्यास ने कांग्रेस के भीतर कई प्रमुख पदों पर कार्य किया। 1991 में, उन्होंने उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल करके संसद में अपना रास्ता बनाया। उन्होंने नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया। गिरिजा व्यास राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 15 वीं लोकसभा की सदस्य थीं।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का बृहस्पतिवार को अहमदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 79 वर्ष की थीं। पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। परिवार के सदस्यों के मुताबिक, इस वर्ष 31 मार्च को राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित अपने घर में आरती करते समय वह गंभीर रूप से झुलस गई थीं।

इसके बाद व्यास को तुरंत उदयपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया और बाद में उन्हें आगे के उपचार के लिए अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। उनके भाई गोपाल शर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम अहमदाबाद के अस्पताल में उनका निधन हो गया और उनका शुक्रवार को उदयपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

परिवार के सदस्यों के मुताबिक, व्यास घर में आरती कर रही थीं, उसी दौरान उनके दुपट्टे में नीचे जल रहे दीये से आग लग गई और परिवार के सदस्य उन्हें अस्पताल ले गए। वह कांग्रेस की एक अहम नेता थीं। उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों में मंत्री के रूप में काम किया। वह प्रदेश कांग्रेस प्रमुख भी रहीं और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रहीं।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास के निधन पर शोक व्यक्त किया। एक्स पर एक पोस्ट में गहलोत ने जोर देकर कहा कि व्यास ने शिक्षा, राजनीति और समाज सेवा में महान योगदान दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉ गिरिजा व्यास का निधन हम सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

डॉ गिरिजा व्यास ने शिक्षा, राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में महान योगदान दिया है। इस तरह के हादसे में उनका असामयिक निधन हम सभी के लिए एक बड़ा झटका है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक्स पर पोस्ट किया और पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। निधन की खबर से स्तब्ध हूं।

मुझे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उनके चुनावों में काम करने की यादें हैं। उनकी कविता और उनकी राजनीति हमेशा अपने पुराने ज़माने के आकर्षण के लिए याद की जाएगी। असम कांग्रेस ने व्यास को "महिला अधिकारों की चैंपियन और ज्ञान की आवाज़" कहा।

हम कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता, महिला अधिकारों की चैंपियन और ज्ञान की आवाज़ डॉ गिरिजा व्यास के निधन से बहुत दुखी हैं। असम कांग्रेस हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है। असम कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

