'गोरी लड़कियों का पीछा कर रेप करते हैं ब्रिटिश-पाकिस्तानी, गैंग बनाकर देते हैं ड्रग्स...', यूके में बाल यौन शोषण पर बोलीं ब्रिटेन की गृह मंत्री

Highlights यूके में बाल यौन शोषण के मुद्दे पर ब्रिटेन की गृह मंत्री ने आवाज उठाई है। इस पर बोलते हुए सुएला ब्रेवरमैन ने कहा है कि इस तरह के अपराध में अधिकतर ब्रिटिश पाकिस्तानी होते है। उनके अनुसार, ये लोग गोरी लड़कियों को पीछा कर उनका रेप करते हैं और उन्हें ड्रग्स भी देते हैं।

लंदन: ब्रिटेन की कैबिनेट मंत्री सुएला ब्रेवरमैन (Suella Braverman) को एक इंटरव्यू में बाल यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हुए देखा गया है। इस इंटरव्यू का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह यह कहते हुए नजर आ रही है कि ब्रिटेन में ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष के गिरोह सक्रिय है जो इस तरह के अपराध में शामिल होते है।

वीडियो में कैबिनेट मंत्री सुएला को यह भी कहते हुए सुना गया है कि हमने गोरी अंग्रेज लड़कियों को ब्रिटिश-पाकिस्तानी पुरुषों के गिरोह द्वारा शोषित होते देखा है। उनके अनुसार, यहां पर ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष के गैंग होते है जो लड़कियों को ड्रग्स देकर उनका शोषण करते है। सुएला ब्रेवरमैन ने यह भी बताया है कि वे इसे रोकने के लिए एक कानून लाने जा रही है जिससे इस मुद्दे पर चुप्पी साधने वालों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

ब्रिटेन में बाल यौन शोषण पर बोलते हुए स्काई न्यूज से बात करते हुए सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि "हमने देखा है, कि कमजोर, गोरी और अंग्रेजी लड़कियों को, जो कभी कभी चुनौतीपूर्ण स्थिति में होती हैं, उनका गिरोह बनाकर पीछा किया जाता है और गिरोह बनाने वाले लोगों में ब्रिटिश पाकिस्तानी होते हैं और ये गोरी लड़कियों से बलात्कार करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें ड्रग्स देते हैं और इनमें वो लोग शामिल होते हैं, जो बाल शोषण नेटवर्क में काम करते हैं और ये ब्रिटिश पाकिस्तानी होते हैं।"

UK Home Secretary @SuellaBraverman: We've seen White English girls being groomed by gangs of British-Pakistani men pic.twitter.com/iiQKtJ9EoP