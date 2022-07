Sri Lanka Crisis: श्रीलंका में 20 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव, 13 को इस्तीफा देंगे गोटाबाया राजपक्षे, ईंधन, दवा और खाद्य सामग्री की कमी

Highlights राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 18 जुलाई को नामांकन दाखिल होगा। आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया था। सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने पर सहमत हो गए।

कोलंबोः श्रीलंका में व्यापक स्तर पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। इस बीच खबर है कि 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस्तीफे की घोषणा ऐसे समय में की, जब प्रदर्शनकारियों ने गंभीर आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रहने पर उनसे पद छोड़ने का आह्वान करते हुए आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया था।

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 18 जुलाई को नामांकन दाखिल होगा। श्रीलंका के न्यूजवायर ने स्पीकर का हवाले से बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर चले गए हैं। वह पास के देश में है और वह बुधवार तक वापस आ जाएंगे।

Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa has left the country. He is in a nearby country and he will be back in the country by Wednesday, reports Sri Lanka's NewsWire citing Speaker