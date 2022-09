Russian Embassy in Kabul: काबुल में रूसी दूतावास के बाहर विस्फोट, 10 की मौत और 8 घायल, राहत कार्य तेज

Highlights वीजा के लिए बाहर कतार में खड़े लोगों के नाम पुकारने के लिए निकल कर आए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी दूतावास के बाहर विस्फोट हुआ। तालिबान ने विस्फोट की तत्काल पुष्टि नहीं की और न ही किसी के हताहत होने का ब्योरा दिया।

काबुलः अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी दूतावास के बाहर हुए विस्फोट में कम से कम दस लोगों की मौत हो गई और आठ घायल हो गए। स्पुतनिक न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी। दूतावास के पास एस्टीकलाल अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, 10 मृत और कई घायलों को चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया।

खामा प्रेस के मुताबिक, काबुल में रूसी दूतावास के पास आज सुबह करीब 11 बजे विस्फोट हुआ। स्पुतनिक न्यूज एजेंसी ने बताया, "रूसी दूतावास के सामने हुए विस्फोट में एक रूसी राजनयिक भी घायल हो गया।" आरआईए नोवोस्ती के अनुसार, यह विस्फोट उस समय हुआ जब एक रूसी राजनयिक वीजा के लिए बाहर कतार में खड़े लोगों के नाम पुकारने के लिए निकल कर आए।

10 killed, 8 injured in blast near Russian Embassy in Kabul



Read @ANI Story | https://t.co/a1SykWk9G6#Blast#Afghanistanblast#Kabul#Russianembassypic.twitter.com/9TnFQKU75r