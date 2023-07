रूस का दावा- यूक्रेन ने किया ड्रोन अटैक, मॉस्को एयरपोर्ट बंद करना पड़ा; दो इमारतों को नुकसान, देखें वीडियो

मॉस्को: रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के बीच रविवार को यूक्रेन की ओर से बड़ा हमला किया गया है। रूस ने यह दावा किया है। रूस के सरकारी समाचार एजेंसी ने मॉस्को शहर के मेयर के हवाले से बताया कि राजधानी में दो 'यूक्रेनी' ड्रोनों के इमारतों पर हमला करने के बाद रविवार को मॉस्को का वनुकोवो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। रिपोर्टों के अनुसार, मॉस्को पर रात के समय यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद दो कार्यालय ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद हवाईअड्डे को बंद कर दिया गया।

न्यूज एजेंसी टीएएसएस ने बताया, 'राजधानी का वनुकोवो हवाई अड्डा प्रस्थान और आगमन के लिए बंद है, उड़ानों को अन्य हवाई अड्डों पर पुनर्निर्देशित किया गया है।"

वहीं, मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया, 'मास्को पर रात के समय यूक्रेनी ड्रोन हमले ने दो कार्यालय ब्लॉकों को क्षतिग्रस्त कर दिया। शहर के दो कार्यालय टावरों के सामने के हिस्से को थोड़ा नुकसान पहुंचा। कोई घायल नहीं हुआ।'

