मालदीव के लिए 770.9 करोड़ रुपए आवंटित, विदेश की विकास यात्रा में भागीदार बना रहेगा भारत

Highlights भारत सरकार ने मालदीव के लिए बजट 770.9 करोड़ रुपए बढ़ा दिया अधिक जानकारी मिलने के बाद नए आंकड़ों को संशोधित कर और राशि जारी की जाएगी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि मालदीव की विकास यात्रा का भागीदार बना रहेगा भारत

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को बताया कि भारत सरकार ने मालदीव के लिए बजट 770.9 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक जानकारी मिलने के बाद नए आंकड़ों को संशोधित कर जारी किया जाएगा।

जायसवाल ने गुरुवार को विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मालदीव को बजट के माध्यम से 770.9 करोड़ रुपये दिए गए हैं और यह वास्तव में पहले से अधिक है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि एक बार जब हमारे पास और जानकारी होगी, इसमें अधिक स्पष्टता मिलेगी कि किस प्रकार की प्रगति हो रही है, तो इस पर विस्तार भारत की ओर से किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मालदीव के साथ भारत की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता और विकास का भागीदार बना रहेगा।

#WATCH | MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, " Budget for the Maldives this time is Rs 770.9 crores..it has actually gone up. The new figure will also be revised once we have more details and more clarity on what sort of forward movement is happening...We remain an important…