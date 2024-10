"रेप और मर्डर होने अन्याय नहीं...", जाकिर नाइक ने महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान, वीडियो देख भड़के लोग

Zakir Naik Viral Video: इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहता है। उसके कई ऐसे बयान है जिस पर लोगों को कड़ी आपत्ति है लेकिन फिर भी नाइक आए दिन कोई न कोई बयान देता रहता है। हाल ही में अब इस्लामिक उपदेशक का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नाइक ने बलात्कार और हत्या के बारे में अपनी टिप्पणी के लिए व्यापक आक्रोश पैदा किया है, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर अपराधी वास्तव में पश्चाताप करते हैं तो अल्लाह उन्हें क्षमा कर सकता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए इस वीडियो में नाइक जघन्य अपराध करने के बाद क्षमा की शर्तों पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही यौन हिंसा के मामलों में महिलाओं की जिम्मेदारी की एक परेशान करने वाली व्याख्या भी की गई है।

अपने प्रवचन के दौरान, नाइक ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर कृत्य करता हो, अल्लाह उन्हें क्षमा कर सकता है अगर वे विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं: अपने गलत काम को स्वीकार करना, तुरंत ऐसा व्यवहार बंद करना, यह सुनिश्चित करना कि यह फिर न हो, और ईमानदारी से क्षमा मांगना।

