Ram Lalla Pran Pratistha: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भक्त हनुमान पहुंचे न्यूजर्सी, 25 फीट लंबी और 15 टन है मूर्ति का वजन

Ram Lalla Pran Pratistha:अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक दिन आ गया है। आज दोपहर के समय शुभ मुहूर्त पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक अद्भुत संयोग हुआ है जिसने देश ही नहीं विदेश में बसे भारतीयों को खुश कर दिया है। दरअसल, भव्य समारोह से पहले, भगवान हनुमान की 25 फीट की विशाल प्रतिमा रविवार (स्थानीय समय) पर न्यू जर्सी के मोनरो में ओम श्री साईं बालाजी मंदिर और संस्कृति केंद्र में पहुंची। मंदिर के अध्यक्ष सूर्यनारायण मद्दुला ने कहा कि यह एक अद्भुत संयोग है कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक एक दिन पहले न्यू जर्सी पहुंची।

सूर्यनारायण मद्दुला ने कहा, "ओम श्री साईं बालाजी मंदिर में मुनरो के इतिहास में आज एक महान दिन है। हनुमान जी भारत से आये थे। यह 25 फीट लंबा एक ही पत्थर है। राम जी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। हनुमान मंदिर इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा और यह मूर्ति वहां स्थापित की जाएगी।"

US: 25-feet statue of Lord Hanuman reaches temple in Monroe ahead of Pran Pratishtha ceremony



Read @ANI Story | https://t.co/5wdJzipBPY#Monroe#PranPratishthaRamMandir#LordHanumanpic.twitter.com/DB2bvgIUFN