NITI Aayog meeting in Delhi: INDIA ब्लॉक में फूट!, नीति आयोग की नौवीं बैठक में सीएम ममता और सोरेन होंगे शामिल, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, ये मुख्यमंत्री नहीं आएंगे

Highlights NITI Aayog meeting in Delhi: पीएम नरेन्द्र मोदी नीति आयोग की नौवीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। NITI Aayog meeting in Delhi: बंगाल, बिहार, झारखंड और असम को बांटने की साजिश चल रही है। NITI Aayog meeting in Delhi: बजट के विरोध स्वरूप बैठक में शामिल नहीं होने की घोषणा की है।

NITI Aayog meeting in Delhi: आम बजट 2024-25 को लेकर विपक्षी दलों का संसद में हल्ला बोल जारी है। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक 27 जुलाई को हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौवीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) ब्लॉक में फूट पड़ गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पुष्टि की कि वह 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगी। ममता बनर्जी ने कहा था कि शामिल नहीं होंगी। इंडिया ब्लॉक के कई मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee says, "...I will protest against the political discrimination being done with Bengal in the Niti Aayog meeting. The attitude of their ministers and BJP leaders is such that they want to divide Bengal. Along with the economic blockade, they… pic.twitter.com/UDPCLcAYGH