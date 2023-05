WATCH: सिडनी में हुआ अनोखे तरीके से पीएम मोदी का स्वागत, विमान द्वारा आसमान में लिखा गया ‘वेलकम मोदी’, देखें वीडियो

Highlights पीएम मोदी अभी अपने ऑस्ट्रेलिया दौरा पर हैं। वे आज सिडनी में होने वाले एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले उनका अनोखे तरीके से स्वागत भी किया गया है।

सिडनी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन दिवसीय दौरे के तहत अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के समय वे सिडनी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। ऐसे में आज यहां वे एक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया है। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया स्थित हरित ऊर्जा और प्रौद्योगिकी फर्म फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात भी की है।

ऐसे में इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले एक अनोखे तरीके से पीएम मोदी का स्वागत भी किया गया है। इस स्वागत का एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें कार्यक्रम में होने वाली चीजों को दिखाया गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कंपनियों के उद्योगपतियों से मुलाकात भी किए थे।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें पीएम मोदी का अनोखे तरीके से स्वागत होते हुए देखा गया है। वीडियो में एक एक मनोरंजक विमान द्वारा आसमान में ‘वेलकम मोदी’ लिखता हुआ देखा गया है। सबसे पहले विमान द्वारा ‘वेलकम’ लिखा गया और फिर ‘मोदी’ को बनाया गया। यही नहीं वीडियो में गाने भी बजते हुए सुनाई दिए है और यह गीत सुनने से कोई गुजराती गीत लग रही है।

