PM Modi USA Visit: 22 जून को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थानेदार करेंगे ये काम, जानें

PM Modi USA Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 जून को जब अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने पहुंचेंगे तो उस वक्त भारतीय अमेरिकी सांसद श्री थानेदार उन्हें मंच तक लेकर जाएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थानेदार संसद में मिशिगन के 13वें ‘कांग्रेसनल जिले’ का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में आयोजित राजकीय रात्रिभोज के लिए भी आमंत्रित किया है। यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

