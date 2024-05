Prajwal Revanna 'Sex Scandal': फरार प्रज्वल रेवन्ना का सलाखों के पीछे जाना पक्का, एसआईटी ने आरोपों में जोड़ी बलात्कार की धारा 376

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 3, 2024 10:09 AM

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और हासन से जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना का सलाखों के पीछे जाना अब पक्का हो गया है क्योंकि एसआईटी ने एफआईआर में बलात्कार की धारा 376 को भी जोड़ दिया है।