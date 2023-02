तारिक फतेह की हत्या की बनाई जा रही है योजना! लेखक ने बताया मिली 'सर तन से जुदा' करने की धमकी

Highlights तारिक फतेह को मिली 'सर तन से जुदा' करने की धमकी इस्लामी कट्टरवाद के खिलाफ बयानों के लिए जाने जाते हैं तारिक फतेह पाकिस्तान की आलोचना के कारण भी चर्चा में रहते हैं

नई दिल्ली: पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक तारिक फतेह ने ट्वीट करके बताया है कि सोशल मीडिया पर एक समूह उनकी हत्या की योजना बना रहा है। अक्सर इस्लामिक कट्टरपंथियों की आलोचना के कारण सुर्खियों में रहने वाले तारिक फतेह ने एक स्क्रीन शॉट शेयर करके लिखा है कि उनका 'सर तन से जुदा' करने की योजना बनाई जा रही है।

तारिक फतेह ने ट्विटर पर लिखा, "एक सज्जन ने ग्रुप बनाया है जो मेरा सिर कलम (सर तन से जुदा) करने की योजना बना रहा है।" कनाडाई लेखक ने इसके साथ ही ट्विटर सपोर्ट को टैग करके कहा है कि कुछ लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जो मेरी हत्या की योजना बना रहा है।

Dear @TwitterSupport , the following gentleman has set up a group that is planning to behead me (Sar Tun say Juda).



Please take necessary action to stop Twitter being a forum for people planning murder. https://t.co/1TmNKJAUnjpic.twitter.com/XcQ80Yd1oT