पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कंबोडिया के पीएम हुन सेन कोरोना पॉजिटिव

Highlights प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आया है। पीएम शहबाज शरीफ के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लंदन में बीमार पड़ गए थे

लाहौरः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं।सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने मंगलवार को कहा कि ब्रिटेन में पांच दिन के प्रवास से लौटे प्रधानमंत्री शरीफ का कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आया है।

ट्वीट में मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पिछले दो दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और उन्होंने डॉक्टर की सलाह के अनुसार आज कोविड-19 की जांच कराई। उन्होंने राष्ट्र और पीएमएल-एन कार्यकर्ताओं से पीएम शहबाज के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील की।

Pakistan PM Shehbaz tests positive for Covid-19, reports Pakistan Media (File photo) pic.twitter.com/U3Arnveej1

प्रधानमंत्री तीसरी बार संक्रमित हुए हैं। इस साल की शुरुआत में जनवरी और जून 2020 में कोविड -19 से संक्रमित हुए थे। पीएम शहबाज लंदन की एक संक्षिप्त, लेकिन व्यस्त यात्रा के बाद सोमवार को पाकिस्तान वापस आ गए थे। पीएम के एक करीबी सूत्र ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। प्रधानमंत्री लंदन में बीमार पड़ गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी निजी यात्रा को दो दिनों के लिए बढ़ा दिया था।

