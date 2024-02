Pakistan Elections 2024 Result: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा, इमरान खान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार से हारा

Highlights पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है, अंतिम नतीजों को लेकर अटकलें चल रही हैं इस बीच आतंकी हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद लाहौर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गया है तल्हा सईद को पिछले साल से भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा है

लाहौर: पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है और अंतिम नतीजों को लेकर अटकलें चल रही हैं। इस बीच मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को लेकर रिपोर्ट सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद पाकिस्तान में लाहौर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार था।

गौरतलब है कि तल्हा सईद को पिछले साल से भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के भीतर एक वरिष्ठ पद पर है और इसके लिपिक विंग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई द्वारा समर्थित स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार ने लाहौर निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की।

इस साल जनवरी में, तल्हा की आम चुनावों में भाग लेने की योजना की रिपोर्टों के जवाब में, भारत ने इस कदम की निंदा की, चेतावनी दी कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।

