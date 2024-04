Rishikesh Viral Video: बिकनी पहन गंगा नदी में मौज-मस्ती करते हुए विदेशी नागरिकों की वीडियो वायरल, लोगों का फूटा गुस्सा, कहा- धार्मिक नगरी को गोवा बीच में बदल दिया

Rishikesh Viral Video: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें बिकनी पहने विदेशी लोग ऋषिकेश में गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। हिमालयन हिंदू नाम के एक एक्स यूजर ने अपने अकाउंट पर एक कैप्शन के साथ वीडियो पोस्ट किया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस का मुद्दा बन गया है। यूजर ने दावा किया कि ऋषिकेश में लोकप्रियता हासिल कर रही पश्चिमी पर्यटक संस्कृति धीरे-धीरे इस पवित्र स्थान को मिनी बैंकॉक में बदल देगी।

एक्स यूजर का कहना है, 'गंगा गोवा बीच में बदल रहा है। 'एक्स यूजर ने 26 अप्रैल को अपने वीडियो पोस्ट में लिखा, "पवित्र गंगा को गोवा बीच में बदलने के लिए धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी। ऐसी चीजें अब ऋषिकेश में हो रही हैं और जल्द ही यह मिनी बैंकॉक बन जाएगा।"

हिमालयन हिंदू द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में, बिकनी पहने विदेशी महिलाओं और शॉर्ट्स पहने पुरुषों को पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए देखा जा सकता है। उन्हें अपनी गतिविधि का आनंद लेते हुए, उस पल को पूरी तरह से जीते हुए देखा जा सकता है। हालाँकि, एक्स उपयोगकर्ता, हिमालयन हिंदू ने न केवल उनके कृत्य की निंदा की, बल्कि वीडियो को उनके ध्यान में लाने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी टैग किया।

उन्होंने 24 अप्रैल को एक और वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ऋषिकेश में रेव पार्टियों और जॉम्बी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने सीएम से कहा कि शहर को इस तरह बर्बाद होने से पहले कुछ करें।

उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, "ऋषिकेश अब धर्म, आध्यात्मिकता और योग का शहर नहीं रहा। यह गोवा बन गया है। ऐसी रेव पार्टियों/ज़ॉम्बी संस्कृति को ऋषिकेश में क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है।" उन्होंने कहा, "पुष्कर सिंह धामी, क्या देवभूमि इसी के लिए जानी जाती है? इससे पहले कि वे इस पवित्र शहर को बर्बाद कर दें, कुछ करने की जरूरत है।"

दोनों वीडियो पोस्ट को नेटिज़न्स से व्यापक आलोचना मिली है और कई लोगों ने दावा किया है कि वीडियो में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है क्योंकि वीडियो में हर कोई बस उस पल को जी रहा है और गतिविधि का आनंद ले रहा है।





Thank you @pushkardhami for turning Pavitra Ganga into Goa Beach. Such things are now happening in #Rishikesh & soon it will become Mini Bangkok. https://t.co/5nbB86FfZKpic.twitter.com/VnOtRkWPXM — Himalayan Hindu (@himalayanhindu) April 26, 2024





Rishikesh is no more a city of religion, spirituality & yoga. It has become Goa. Why such rave parties/zombie culture is being promoted in #Rishikesh ?@pushkardhami , is this what Devbhoomi is known for? Something needs to ne done before they ruin this holy city.#Uttarakhandpic.twitter.com/mLOxAa7IFe — Himalayan Hindu (@himalayanhindu) April 24, 2024

Yes, this is not Indian culture.



Where are the pot bellies? Why are they wearing swimsuits and not underwear like us Indians? Why are they having fun? — Vineeth Naik 🇮🇳 (@vineeth_naik) April 27, 2024

Is this wrong. Their dressing might be different from us. Indians in abroad looks odd like this by our dressing. Other than that what wrong — varadharajan 🇮🇳 (@varadharaj97387) April 26, 2024

What’s wrong in this? I see foreigners enjoying and experiencing bliss in the lap of Ma Ganga. I see jeets from UP Haryana & Delhi drinking, creating ruckus in Rishikesh every time. Foreigners never create any ruckus and are always humble towards local people — Tange Wala (@AlbelaTangeWala) April 26, 2024

दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय यात्रा स्थल होने के नाते, ऋषिकेश साल भर बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। कई विदेशी नागरिकों को हमारे देश में स्थानीय संस्कृति को अपनाते हुए, स्थानीय लोगों के साथ आनंद लेते और बातचीत करते देखा जा सकता है।

