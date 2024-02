Pakistan Election Result 2024 Live: लाहौर के एनए-123 सीट पर 171024 वोट से जीते नवाज, पीएमएल-एन, पीटीआई और पीपीपी में कांटे की टक्कर, जानें लाइव अपडेट

Highlights पाकिस्तान में मतगणना अभी जारी है। चुनाव के बाद बेहद धीमी गति से मतगणना कर रहे हैं। लाहौर के एनए-123 सीट पर जीत हासिल की।

Pakistan Election Result 2024 Live: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मतगणना जारी है। गुरुवार को हुए राष्ट्रीय चुनाव के बाद पाकिस्तान में वोटों की गिनती हो रही है। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) को मतदान अधिकारियों को देर रात चेतावनी जारी करनी पड़ी और उनसे मतदान बंद होने के दस घंटे बाद भी तुरंत परिणाम जारी करने का आग्रह किया गया। पाकिस्तान का राजनीतिक परिदृश्य मुख्य रूप से तीन प्रमुख दलों के बीच है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई), और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) है। 336 सीटों वाली नेशनल असेंबली में 266 उम्मीदवार प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं, जबकि शेष 70 सीटें आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में से 60 महिलाओं के लिए और 10 गैर-मुसलमानों के लिए नामित हैं। साधारण बहुमत हासिल करने के लिए न्यूनतम 133 सीटों की आवश्यकता होती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जीत हासिल की। लाहौर के एनए-123 सीट पर जीत हासिल की। 171024 वोट से जीत गए।

जेल में बंद इमरान खान के नेतृत्व वाली पीटीआई पार्टी द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार पीएमएल-एन ने पांच संसदीय सीटों पर विजयी हुए। बिलावल भुट्टो-जरदारी के नेतृत्व वाली पीपीपी सुबह 9 बजे तक केवल तीन सीटें जीतने में कामयाब रही और पीएमएल-एन और पीटीआई दोनों से पीछे रही। मतगणना प्रक्रिया पूरी रात जारी रहने के कारण शुक्रवार सुबह तक स्पष्ट चुनावी परिदृश्य सामने आने की उम्मीद है।

अभी तक हुई गणना के अनुसार, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए गए और जेल में बंद इमरान खान की पार्टी ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ (पीटीआई) द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। खान (71) की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि देश के उच्चतम न्यायालय ने उनकी पार्टी को उसके चुनाव चिह्न क्रिकेट का 'बल्ला' से वंचित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा है।

Pakistan Elections | NA-130, PML(N)'s Mian Muhammad Nawaz Sharif won his seat with 1,71,024 votes, Pakistan's Geo News reports

मतदान बृहस्पतिवार शाम पांच बजे तक हुआ लेकिन ईसीपी ने पहले आधिकारिक परिणाम की घोषणा 10 घंटे बाद शुक्रवार देर रात तीन बजे की। इस देरी को लेकर कई लोगों ने चिंता व्यक्त की और नतीजों में हेरफेर किए जाने की आशंका जताई। ईसीपी ने अब तक आधिकारिक तौर पर खैबर-पख्तूनख्वा (केपी) विधानसभा की केवल चार सीट के नतीजे घोषित किए हैं और इन सभी सीट पर पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।

Pakistan Media reports good showing by Tehreek-e-Insaf-backed candidates, Poll results delays set off speculation Read @ANI Story | https://t.co/Kv6xkoc6bI #Pakistan #PakistanTehreekeInsaf #Pakistanpolls #Pakistanelections #ImranKhan pic.twitter.com/rr3adiPRd6

आयोग ने नेशनल असेंबली (एनए) या अन्य प्रांतों का एक भी परिणाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है लेकिन निजी मीडिया चैनलों ने दिखाया कि पीटीआई समर्थित उम्मीदवार आगे हैं। ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार के अनुसार, पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने छह एनए सीट जीती हैं जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने चार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने तीन सीट जीती हैं। ‘बीबीसी उर्दू’ ने बताया कि ‘पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों और पीएमएल-एन ने चार-चार सीट और पीपीपी ने तीन सीट जीतीं।

Pakistan Elections: US lawmakers condemn political violence, restrictions on freedom of expression

Read @ANI Story |https://t.co/7IcjrIlrbJ#Pakistan#PakistanElection#Pakistanpolls#US#DinaTitus#BradShermanpic.twitter.com/Fda11nkjAp